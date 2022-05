Staatssecretaris: asielzoekers Ter Apel moeten de crisisnoodopvang in

met videoHet kabinet heeft de veiligheidsregio Groningen gevraagd om de crisisnoodopvang in te zetten voor mensen die in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Dat betekent dat mensen ondergebracht worden in bijvoorbeeld sporthallen, zegt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg.

Aanleiding daarvoor is de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar tientallen mensen in de nacht van dinsdag op woensdag in eerste instantie buiten de hekken moesten slapen omdat er geen plek meer was. Het is er zo druk dat het niet meer lukt om mensen op tijd over te brengen naar alternatieve locaties.

Uiteindelijk hebben de asielzoekers overnacht in wachtruimtes in het centrum. Er waren geen bedden voor ze. Van der Burg verwacht dat het ernstige tekort aan plekken nog bijna een week zal aanhouden. Het provinciebestuur van Groningen drong er vandaag al bij het Rijk op aan dat de capaciteit vergroot wordt voor het aanmelden en opvangen van asielzoekers.

Dieptepunt

,,Wat er vannacht in Ter Apel gebeurde, is een nieuw dieptepunt”, zei René Paas, commissaris van de Koning. ,,Het is vooral beschamend, omdat we dit al maanden konden zien aankomen. De opvang van asielzoekers vergt snel meer capaciteit. Het Rijk moet dat regelen. Het is echt de hoogste tijd dat het kabinet de bevoegdheden regelt om dat af te dwingen als het niet vrijwillig gaat.”

Naast een aanmeldcentrum moeten er volgens de coalitiepartijen ook extra opvanglocaties komen. Onder andere CDA, GroenLinks en PvdA wijzen daarbij op de verantwoordelijkheid van gemeenten elders in Nederland. ,,Als Groningen doen we al een behoorlijke duit in het zakje wat betreft ondersteuning van vluchtelingen”, zegt Robert de Wit, fractievoorzitter van het CDA. ,,Het wordt tijd dat ook de rest van Nederland verantwoordelijkheid pakt.”

In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op de beelden uit Ter Apel. ,,Verschrikkelijk en mensonterend’’, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Maar niet onverwacht.’’ Het is volgens haar ‘bewust beleid’ om de opvangcapaciteit zo krap mogelijk te plannen. Zij pleit voor meer kleinschalige opvang, omdat daar meer draagvlak voor is bij gemeenten dan voor grote opvangcentra als dat in Ter Apel. Daar moet volgens haar extra geld voor komen.

Zo'n vijftig asielzoekers

Gisteravond laat stonden zo’n vijftig tot zestig asielzoekers bij de hekken van het aanmeldcentrum. De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat er geen plek voor hen was bij de opvanglocatie. Een aantal mensen lag al onder een uitgedeelde deken op de grond.

Uiteindelijk was er ruimte gevonden in Budel, maar het vervoer daarnaartoe kon niet meer geregeld worden. Daarom is besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum, zonder bed, maar met een dak boven het hoofd.

Volledig scherm Tientallen asielzoekers lagen urenlang op het grasveld buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. © RTV Noord