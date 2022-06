Staatssecretaris van der Burg: ik snap dat de maat vol is voor COA en Rode Kruis

,,Het AZC in Ter Apel loopt over en de inzet van tenten is absoluut geen wenselijke situatie of oplossing voor dit probleem”, laat Van der Burg weten. “Dit is niet de asielopvang zoals wij die in Nederland willen vormgeven.” Hij zegt met het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in overleg te zijn over een oplossing voor de komende dagen, al is hij volgens een woordvoerder vooralsnog niet naar Ter Apel gegaan om de situatie met eigen ogen te bekijken. Hij zegt het Rode Kruis wel ‘erg dankbaar‘ te zijn voor de hulp.