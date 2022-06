Stadskanaal stelt bedden beschikbaar aan asielzoekers Ter Apel

Stadskanaal ziet naar eigen zeggen “met lede ogen aan” dat in Ter Apel met enige regelmaat mensen buiten of op stoelen slapen.

“Dit vinden wij mensonterend”, aldus burgemeester Klaas Sloots. Omdat gebleken is dat er donderdag al mensen in Ter Apel een slaapplaats nodig hebben, zullen de eerste vluchtelingen al meteen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Manegelaan in Stadskanaal verblijven.

De bedoeling is dat mensen in Stadskanaal voor een nacht onderdak krijgen en de volgende dag weer naar een nieuwe locatie gaan. Zo zal “overloop” voor mensen die net aankomen in Ter Apel opgevangen worden. Voor langduriger opvang, waar veiligheidsregio’s momenteel naar kijken, komt de locatie in Stadskanaal niet in aanmerking.