Staking treft streekvervoer Groningen

Gratis menstrua­tie­pro­duc­ten in Groningen laten nog even op zich wachten

In de openbare toiletten en gemeentelijke gebouwen in de stad komen voorlopig nog geen gratis tampons en maandverband. Het voorstel van Comité Vrouwenstrijd Groningen werd gisteravond in de wacht gezet door wethouder Isabelle Diks (GroenLinks). Omdat Diks binnenkort vertrekt, laat ze de beslissing over aan haar opvolger.

16 juni