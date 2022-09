Stakingsbereidheid bij personeel NS 'onveranderd hoog’ volgens vakbond

De vakbonden FNV, CNV en VVMC houden vrijdag regionale acties in het westen en noordwesten van het land om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in heel het land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen.

Overleg tussen de bonden op donderdag leidde niet tot een doorbraak. Volgens Eilert was er die dag meer sprake van ‘een verkenning’ ten aanzien van een vernieuwd bod dat de NS eerder deze week deed. ,,Het was meer een verkenning dan onderhandelen. Maar zaterdag gaan we verder praten en dan hopen we echt te gaan onderhandelen. Kijken of we dan meters kunnen maken”, aldus de bestuurder.