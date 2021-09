Steekpartij in Gronings sportcentrum: tiener gewond naar ziekenhuis gebracht

FC Groningen passeert sc Heerenveen als club met meeste Zweden

19 september FC Groningen is na zaterdag de club die de meeste Zweedse spelers heeft laten voetballen in het eerste elftal. In de uitwedstrijd tegen Willem II maakte Yahya Kalley zijn debuut. De 20-jarige linkerverdediger is daarmee de zeventiende Zweed die voor Groningen uitkomt.