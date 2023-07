Doorzoekin­gen bij mestverwer­ken­de bedrijven in Drenthe en Groningen om mogelijke fraude

In een onderzoek naar mogelijke fraude heeft de recherche van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) dinsdag doorzoekingen gedaan in twee woningen en vier mestverwerkende bedrijven in Drenthe, Groningen en Overijssel. Daarbij is de administratie in beslag genomen. De bedrijven worden verdacht van het vervalsen van facturen en het onjuist bijhouden van de mestboekhouding, meldt de NVWA woensdag.