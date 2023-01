Straatrace in Groningen: auto en rijbewijs ingevorderd

Burgemees­ters: Laat clubs in betaald voetbal voor elk duel vergunning aanvragen

Burgemeesters die een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben, willen dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd van die club vooraf een vergunning aanvragen. In de vergunning moet beschreven staan wat het risicoprofiel van de wedstrijd is en hoe de veiligheid is geregeld.

13 januari