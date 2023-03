‘Studenten Vindicat bekogelen voorbijgangers met bier’

Youtuber Kalvijn voelde zich solo op podium op gemak bij presenta­tie­de­buut: ‘Was misschien wel een zegen’

Youtuber Kalvijn uit Meedhuizen is het gewend om alleen te presenteren in zijn eigen video’s, maar gisteren deed hij dat ook voor het eerst op televisie voor het nieuwe SBS6-programma Avastars. De youtuber voelde zich best op zijn gemak, zegt hij tegen het ANP.