Studentenvereniging Vindicat schrapt alle feesten: ‘Excuses voor het wangedrag’

Roep om straf voor Vindicat na relfeest en vernieling bussen: ‘Tijd van praten is voorbij’

2 oktober Een feest van het Groningse studentencorps Vindicat is vrijdagavond uitgemond in rellen. Na afloop waren er opstootjes en vernielden studenten meerdere stadsbussen. De Mobiele Eenheid was aanwezig, maar werd niet ingezet. Ook is niemand aangehouden. In de Groningse gemeenteraad is de maat vol na het zoveelste incident met Vindicat. De SP eist strafmaatregelen.