Taakstraf voor trappen tegen hoofd van student Vindicat

Een bietje paniek: bietenwa­gen in Zevenhui­zen kantelt, weg bezaaid met bieten

In Zevenhuizen (net over Gronings-Drentse grens) is vanmorgen een bietenwagen gekanteld. Een deel van de weg en het naastgelegen fietspad lagen een aantal uur bezaaid met de knollen. Verkeer werd omgeleid.

20 januari