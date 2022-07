Tbs met dwangverpleging voor doden vader met hamer in Groningen

Arnhemmer (39) verdacht van doodslaan Groningse vader met hamer

De 69-jarige man die op 7 juni in zijn woning aan de Vogelkersstraat in de wijk Selwerd in Groningen om het leven is gebracht, is door zijn 39-jarige zoon Jeffrey A. gedood. Dit zei de officier van justitie vandaag tijdens de eerste openbare zitting waarop de verdachte uit Arnhem niet verscheen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. zijn vader met een hamer op het achterhoofd geslagen. De man zit vast op verdenking van moord of doodslag.

