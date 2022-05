Tekenbeten meest gemeld in gemeente Groningen

Een op de drie tekenbeten is opgelopen in een tuin. Aangezien er per jaar anderhalf miljoen tekenbeten worden geregistreerd zou een half miljoen beten dus in tuinen worden opgelopen, aldus Van Vliet. In 28 procent van de gevallen lagen die tuinen in een bosrijke omgeving, maar de teken zitten ook midden in de stad. Waar teken in tuinen zitten is nog niet duidelijk.