Tenten voor nachtopvang Ter Apel volgende week weg

Kinderen in Ter Apel worden verwaar­loosd

Kinderombudsman Margrite Kalverboer noemt de situatie voor kinderen in aanmeldcentrum Ter Apel. Tegen NRC zegt ze dat minderjarige vluchtelingen in het aanmeldcentrum ,,mentaal verwaarloosd‘’, worden. Kinderen zonder ouders verblijven lange tijd in Ter Apel zonder enige vorm van dagbesteding, hulp of aandacht. Volgens Kalverboer verlaten kinderen het centrum met meer trauma's dan ze er in komen.

10:03