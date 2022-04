Ter Apel kan ook komende dagen alle asielzoekers opvangen: capaciteitsnood houdt echter aan

Bange Oekraïners kunnen weg uit opvang bij schietbaan: vluchtelin­gen ‘herbeleef­den oorlog’

De Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen op een vakantiepark in het Groningse Lauwersoog, kunnen weg als ze daar niet langer willen blijven. Ze krijgen een andere plek aangeboden. Naast het terrein is een oefencomplex van Defensie gevestigd. In De Telegraaf van zaterdag vertelden de Oekraïners dat ze de oorlog in hun land herbeleefden door het geweervuur.

14:11