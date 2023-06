Terrassen in Groningen langer open wegens warme weer

Groningse overheden willen dat Groningse gasveld per oktober sluit

Het Groningenveld moet per 1 oktober worden gesloten, vinden de overheden in de provincie over het gaswinningsgebied. Alleen met dat besluit laat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen, aldus de provincie, Groningse gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio.