The Knickerbockers 2 verliest tegen Drachtster Boys 2 in de Hoofdklasse

'Tentpro­test' bij Ter Apel in nacht van woensdag op donderdag

Demonstranten houden in de nacht van woensdag op donderdag een ‘tentprotest’ bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, melden enkele hulp- en campagneorganisaties woensdag in een persbericht. Ruim zeventig mensen zullen meedoen.