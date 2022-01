Toerist uit Oekraïne denkt op vakantie te zijn in Amsterdam, maar wandelt eigenlijk door Groningen

Friesland en Groningen willen miljard euro voor behoud Waddenzee

De provincies Friesland en Groningen en andere lokale overheden in het noorden willen dat 1 miljard euro wordt geïnvesteerd in behoud en ontwikkeling van de Waddenzee. De bestuurders schrijven in een brief aan de fracties in Tweede Kamer dat het geld nodig is voor de natuur in het Waddengebied. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het beleid rond het UNESCO Werelderfgoed in het noorden van het land.

