Topsporthal Leek in Groningen vangt 150 asielzoekers op uit overvol Ter Apel

Veiligheidsregio’s zoeken naar 3750 extra opvangplek­ken asielzoe­kers

De veiligheidsregio’s zijn nog druk aan het zoeken naar in totaal 3750 extra opvangplekken voor asielzoekers. In de komende dagen hopen ze die te vinden, laten meerdere regio’s weten. Via het Veiligheidsberaad kregen de 25 regio’s maandag de opdracht om zo snel mogelijk 150 plekken elk te vinden. Dit moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen.

24 mei