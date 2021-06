Trein ontspoort bij vertrek van station Groningen; herstel duurt tot vanavond

‘Groningen moet de urgentie krijgen die het verdient’

18 juni De urgentie om onveilige huizen in de Groningse gaswinningsgebieden te versterken is er te weinig in Den Haag. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een interview met NRC. De problemen in Groningen tonen volgens hem aan dat toezichthouders meer tegenkracht moeten bieden tegen Den Haag.