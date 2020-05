Turks restaurant in centrum van Groningse Vlagtwedde compleet verwoest door brand

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De brand ontstond iets voor half elf in de keuken, en was al snel uitslaand. Het dak en de achterkant van het pand stortten in. De melder van de brand woonde in de woning boven het restaurant en kon zich bijtijds in veiligheid stellen.



Toen duidelijk was dat het restaurant niet meer te redden was, zette de brandweer zich in op het behouden van de naastgelegen panden, waaronder een ander restaurant en een woning. Dat is gelukt. De brandweer ging er in eerste instantie met vier blusvoertuigen en een hoogwerker heen. Later werden een tweede hoogwerker en groot watertransport opgeroepen.