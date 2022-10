Twaalf jaar cel voor wurgen echtgenote in Muntendam

Dode door geweldsin­ci­dent in woning Muntendam

Een 50-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen is zondagochtend om het leven gekomen door een geweldsincident in een woning in Muntendam. Een 55-jarige man uit dezelfde gemeente is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorval.

7 november