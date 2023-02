Twee auto’s in brand in Sappemeer, politie vermoedt opzet

Bevrij­dings­fes­ti­vals in serieuze geldproble­men, Gronings festival moet inkrimpen

De bevrijdingsfestivals verkeren in serieuze financiële problemen. Stijgende kosten om een festival te organiseren en inflatie zijn de grote boosdoeners, zeggen de organisatoren van de festivals woensdag. Een aantal festivals heeft een noodkreet op sociale media geplaatst onder de titel ‘Neem vrijheid niet voor lief. Neem Bevrijdingsfestivals niet voor lief’. Het festival in Utrecht gaat voor het eerst in dertig jaar niet door, maakte de organisatie eerder op de dag bekend. Het festival in Groningen moet inkrimpen en mag geen entreegeld meer vragen.