‘Uitvinder gasloze cv-ketel’ tilt Rabobank voor miljoen euro: drie jaar celstraf

Een 52-jarige man is dinsdag veroordeeld tot drie jaar celstraf vanwege oplichting van de Rabobank. Met een bedrijfsplan voor een ‘revolutionaire gasloze cv-ketel’ wist hij een lening van bijna een miljoen euro los te krijgen. In werkelijkheid waren het van de Chinese webwinkel Alibaba bestelde warmtepompen.

Wubbo van der R. uit Assen vroeg in 2019 voor het door hem opgerichte Groningse bedrijf Wubaro B.V. een lening aan van 987.000 euro bij de Rabobank. Hij zei met dat geld een voor Nederland unieke gasloze cv-ketel op de markt te willen brengen, die een hoge watertemperatuur haalt zonder hogere verbruikskosten en binnen een dag is geïnstalleerd.

De vondst was belangrijk omdat ‘in Groningen de noodzaak om van de aardgaswinning af te komen een hoge prioriteit heeft’, aldus de tekst op de kredietaanvraag. Bij de financieringsaanvraag waren meerdere gerenommeerde namen uit het bedrijfsleven betrokken, zoals een oud-directeur van Heineken en een oud-controller van de Rabobank.

Nadat het krediet door de bank was verstrekt, maakte Wubaro de cv-ketel wereldkundig. Er volgde een lancering op een school in Groningen, waar er twaalf van die ketels werden geplaatst. Media doken erbovenop: de ketel zou een doorbraak kunnen zijn in de verduurzaming van huizen en gebouwen. De Drentse gedeputeerde Henk Brink en wethouder Henk Kosters van Noordenveld tekenden in 2019 een intentieverklaring om een fabriek in Roden te gaan bouwen, waarbij vijfhonderd banen beschikbaar zouden komen.

Alibaba

Toch blijkt de ketel niet zo revolutionair als gedacht. In werkelijkheid ging het om van de Chinese webwinkel Alibaba bestelde, al bestaande warmtepompen die zonder aanpassingen werden aangeboden als eigen product van Wubaro voor een hogere prijs.

Het bedrijfsplan waarmee Van der R. de financiering ophaalde, is op meerdere punten misleidend en de man presenteerde zich ten onrechte als ingenieur en uitvinder van de ketel, oordeelt de Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank oordeelt dat de man door een ‘samenweefsel van verdichtsels, listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid’ de Rabobank misleidde.

Van der R. is veroordeeld voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van een poging tot oplichting. Ook moet hij de 987.000 euro terugbetalen. De rechtbank rekent hem aan dat hij zeer geraffineerd te werk is gegaan en dat hij bewust gebruik heeft gemaakt van sentimenten die leven in de samenleving met betrekking tot de aardbevingsproblematiek en de wens die er daarom is om ‘van het gas af te raken’.

Zijn 54-jarige compagnon, Victor G. uit Roden, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en 240 uur taakstraf voor schuldwitwassen, omdat hij gaandeweg had kunnen vermoeden dat de lening was verstrekt op basis van onjuiste gegevens. Hij had geen rol bij het opstellen van het bedrijfsplan.

Eerdere veroordeling

De zaak kwam aan het rollen toen Van der R. voor 40.000 euro aan reis- en verblijfskosten verrekende. Hij gaf aan deze kosten in China gemaakt te hebben, maar hij was hier nooit geweest. De nietsvermoedende Rabobank verstrekte het krediet toch, maar besloot wel het businessplan nog eens grondig te bekijken. Toen bleken diverse onderdelen niet te kloppen. Zo stelde Van der R. een ingenieur en een voormalig onderaannemer van Shell te zijn geweest, allebei onjuistheden.

Na de ontdekte leugens in het businessplan liet de Rabobank het geheel grondig onderzoeken. Hierna bleek Van der R. eerder veroordeeld te zijn voor afpersing en het dreigen met bomaanslagen en vergiftigen. Daarnaast bleek hij vervalste certificaten te hebben ingediend. De Rabobank had een krediet van nog eens 20 miljoen euro voor Wubaro gepland staan, maar de bank besloot de boot even af te houden. Na het onderzoek van de bank volgde een aangifte en een justitieel onderzoek. Uiteindelijk werd Wubaro failliet verklaard.

