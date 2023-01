Umc’s juichen toe dat besluit kinderhartchirurgie dichterbij komt

Academische ziekenhuizen reageren voorzichtig positief op het voornemen van minister Ernst Kuipers om binnen enkele maanden de knoop door te hakken over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland. ,,We zien positieve aanknopingspunten”, reageert hoofd Kindergeneeskunde Eduard Verhagen van het UMC Groningen op de brief die Kuipers daar maandag over verstuurde. ,,De stem van het noorden is gehoord”, voegt hij eraan toe.

Het UMC Utrecht is ‘blij dat er zo’n helder tijdpad is’. Daar staat het ziekenhuis ‘helemaal achter, in het belang van de patiënten’, laat een woordvoerster weten.

Kuipers wil uiterlijk 1 april van de universitaire medische centra (umc’s) zelf horen in welke twee centra de operaties in de toekomst moeten plaatsvinden. Er zijn nu nog vier centra die de complexe operaties uitvoeren. Dat moeten er wat de minister betreft twee worden, omdat dat volgens diverse rapporten die er in de loop der jaren over zijn verschenen goed is voor de kwaliteit en continuïteit - en daarmee voor de overlevingskans van patiënten met aangeboren afwijkingen aan het hart.

Regionale spreiding

Verhagen is vooral blij dat Kuipers een groot gewicht toekent aan de impactanalyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld. ,,Daarin vinden we een deel van onze argumenten terug, bijvoorbeeld dat regionale spreiding belangrijk is.” Het UMCG had liever gezien dat drie centra over zouden blijven die de operaties uitvoeren. ,,Maar ik geloof dat dat niet meer zo voor de hand ligt. Tegen het aantal van twee zullen we niet protesteren”, zegt Verhagen.

Ook het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) ziet in de analyse van de NZa ‘een goede basis’ om samen te komen tot een ‘toekomstbestendig plan’. Voor bestuursvoorzitter Douwe Biesma van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is de inzet dat ‘het hoogstaande aanbod, de kennis en infrastructuur die in de afgelopen decennia zorgvuldig zijn opgebouwd, behouden blijven.’

De overheid stuurde vorig jaar nog aan op het concentreren van de operaties in Rotterdam en Utrecht. Daartegen kwam veel weerstand vanuit de umc’s van Groningen en Leiden. Op aandringen van de Tweede Kamer kwam er eerst een impactanalyse. De NZa onderschreef daarin het belang van het concentreren van dit soort ‘hoogcomplexe zorg’ die relatief weinig nodig is, maar waarschuwde ook voor ‘grote en onomkeerbare’ gevolgen als centra de operaties moeten staken. Over het beperken van die gevolgen wil de minister eveneens advies van de NFU, de koepelorganisatie van de umc’s.