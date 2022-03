Vaker boetes tot 150 euro voor niet opruimen van hondenpoep in gemeente Oldambt

De gemeente laat weten dat mensen die de poep van hun viervoeter niet opruimen een boete van 95 tot 150 euro gaan krijgen. De belangrijkste redenen voor de nieuwe regel zijn dat er veelal honden worden uitgelaten op plekken waar dit verboden is en omdat hondenpoep vaak niet wordt opgeruimd. ‘Hondenpoep opruimen moest altijd al', schrijft de gemeente in een bericht op sociale media. ‘Het is nu ook verplicht om hiervoor iets bij je te hebben, zoals een schepje of een hondenpoepzakje. Dit kunnen onze boa’s controleren.’ Eerst zullen hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden een waarschuwing krijgen. Wie na een tijdje alsnog de hondendrollen niet netjes opruimt, krijgt de boete pas.

Loslopen

Omdat het voor sommige mensen best spannend is om dichtbij loslopende honden te zijn, heeft de gemeente een aantal plekken aangewezen waar honden aangelijnd moeten blijven. Het gaat hierbij vooral om speelweides, openbare kinderspeelplaatsen en zandbakken.



Buiten de bebouwde kom mogen honden wel los lopen. ,,Ik krijg regelmatig de vraag of we losloopgebieden kunnen aanwijzen in de dorpen en wijken”, zegt wethouder Erich Wünker. ,,We zijn daarom in gesprek met de dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms, zodat er ook binnen de bebouwde kom plekken komen waar honden los mogen lopen. We hebben het met de dorpen en wijken ook over de plekken waar we hondenpoepzakjes moeten aanbieden. Er staan er al een aantal in Oldambt. We willen deze graag beter verdelen. En misschien moeten er wel meer bij komen.”