Van der Burg: vrijdag nog steeds te veel jongeren in Ter Apel

Het zal niet lukken om te voldoen aan de uitspraak van de rechter over het maximale aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei in een debat in de Tweede Kamer dat hij de zogenoemde amv’ers daar zoveel mogelijk weg wil halen, maar dat het praktisch niet te doen is.

Van der Burg toonde zich optimistischer over de nieuwe wet voor de spreiding van asielzoekers. Volgens de staatssecretaris Asiel gaat het lukken om die deze week aan de Kamer te sturen, zoals het parlement van de bewindsman verlangt.

,,Overmorgen zullen er meer dan 55 mensen in Ter Apel zitten die amv’er zijn. En dat is dus het niet voldoen aan de uitspraak van de rechter. Gaat de staatssecretaris zijn best doen om dat zo snel omlaag te krijgen? Ja, absoluut, want er ligt een uitspraak van de rechter”, aldus Van der Burg. Hij zei het “helemaal eens” te zijn met de rechter dat deze groep jongeren sowieso zo snel mogelijk moet doorstromen naar een betere opvangplek in het land.

IJzeren voorraad

Van der Burg erkende ook dat zijn nieuwe wet om asielzoekers over het land te verspreiden “gewoon te laat” is, aangezien die er al had moeten liggen op 1 oktober. Hij hoopt dat uiteindelijk geregeld wordt dat er “een ijzeren voorraad van een x-aantal plekken” in Nederland komt. Als die op momenten met een lagere instroom niet nodig zijn, kunnen de plekken voor iets anders gebruikt worden of eventueel zelfs leeg blijven staan.

De staatssecretaris noemde het “volstrekt logisch” dat VluchtelingenWerk naar de rechter stapte om de leefomstandigheden in de asielopvang aan de kaak te stellen. Hij benadrukte dat hij het op veel punten eens is met de rechter, maar dat hij besloot verder te procederen omdat de rechter vindt dat stappen “per direct” gezet moeten worden. “Dan leest deze jongen dat in ieder geval als: nu, vandaag onmiddellijk. En daarvan zeg ik, dat is op sommige elementen niet realistisch.”

De rechtbank bepaalde eerder dat Van der Burg de opvang op een aantal punten moest verbeteren omdat die niet voldeed aan de eisen op het gebied van menselijkheid. Een deel van de maatregelen moest direct doorgevoerd worden, voor andere was wat meer tijd. Van der Burg tekende beroep aan en probeerde ook af te dwingen dat de uitspraak van de rechter in de tussentijd opgeschort zou worden. Die poging mislukte, waardoor hij meteen moet proberen aan de eerste rechterlijke uitspraak te voldoen. Het hoger beroep staat ingepland voor 10 november.