Van tienermuur naar wereldprimeur in Groningen: dé albumhoezen van Pink Floyd, Led Zeppelin en Paul McCartney

Menig tiener (in de jaren 70) had ze in de platencollectie of aan de muur: de legendarische albumcovers van internationale artiesten zoals Pink Floyd, Led Zeppelin en Genesis. Alle albumhoezen gemaakt door ontwerpstudio Hipgnosis uit Londen zijn voor het eerst in een grote overzichtstentoonstelling te zien. Een wereldprimeur voor het Groninger Museum.