Vandaag bewolkt weer in Groningen

Ernstig zieke Nikita (20) uit Zuidwolde in Amerika geopereerd aan nekwervels

De ernstig zieke Nikita Heuvelman uit Zuidwolde is na een operatie in Amerika weer terug in Nederland. Artsen daar hebben haar geopereerd aan haar instabiele nekwervels. Via een crowdfunding werd geld ingezameld, omdat de operatie in Nederland niet vergoed wordt.