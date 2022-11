Vandaag in het hele land zonnig en droog, morgen regenachtig en bewolkt

Vanochtend valt er met name in het noorden nog een enkele bui. ‘s Middags breekt de zon door en is het overal droog, bij een temperatuur van 14 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. De wind, die afgelopen nacht aan zee nog hard tot stormachtig was, neemt af tot vrij krachtig.

In de aankomende nacht brengt een nieuwe storing op de Noordzee bewolking in het westen, die zich later verder uitbreidt over het land. Morgen gaat het regenen in het westen en later ook landinwaarts. Het wordt dan tussen de 14 en 17 graden en de wind is matig en aan zee af en toe krachtig. Vrijdag trekt de regen in de ochtend weg en komt de zon door. Omdat de wind is gedraaid naar het westen tot noordwesten wordt het met 12 tot 14 graden wat kouder.