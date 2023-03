Vanmiddag bewolkt weer in Groningen

BBB-lijsttrek­ker in Groningen: sluiten niemand op voorhand uit

De BoerBurgerBeweging (BBB) in Groningen sluit op voorhand geen enkele partij uit, ook niet Forum voor Democratie en JA21 die beiden willen dat de gaskraan wél openblijft. ,,Wij gaan met iedere partij in gesprek”, zegt Gouke Moes, lijsttrekker van de BBB in Groningen. De partij pakte in de provincie met 23,6 procent de meeste stemmen, blijkt uit de voorlopige uitslag.