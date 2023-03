Vanochtend zwaarbewolkt in Groningen

Onderzoek UMC Groningen: App tegen ongewild urinever­lies kan hinder én geld besparen

Een gratis app met informatie over bijvoorbeeld spier- en blaasoefeningen en drinkgedrag kan vrouwen met ongewild urineverlies helpen dit probleem te bestrijden. Het gebruik ervan kan ook nog eens 160 euro per patiënt per jaar besparing aan zorgkosten opleveren, met name door minder bezoekjes aan een fysiotherapeut om genoemde oefeningen onder de knie te krijgen. Dat zegt Anne Loohuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die als onderzoeker bij de app betrokken is.