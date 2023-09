Velocitas 1897 5 thuis verslagen door The Knickerbockers 12

Aardbeving met kracht van 1.6 in Drentse Winde

In het Drentse dorp Winde, zo’n 20 kilometer ten zuiden van de stad Groningen, is dinsdagavond een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1.6 en vond plaats op een diepte van 3 kilometer, meldt het KNMI. Volgens het meteorologisch instituut deed de aardbeving zich iets na 20.30 uur voor.