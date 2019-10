Verdachte (18) aanranding vrouw (65) Delfzijl gearresteerd in Zwitserland

De verdachte is september van dit jaar al opgepakt, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan DvhN . Zijn DNA matcht met sporen die op de kleding van de vrouw zijn aangetroffen. Het DNA van de man zat in de Europese databank. Kennelijk heeft hij ergens in Europa vanwege een strafbaar feit DNA moeten afstaan.

Uitgeleverd aan Nederland

De man is eind vorige maand door de Zwitserse autoriteiten uitgeleverd aan Nederland. De raadkamer van de rechtbank heeft bepaald dat hij in elk geval tot aan de eerst openbare zitting in januari vast moet blijven zitten. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.