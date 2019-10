Verdachte bioscoopmoord zat urenlang in Subway naast Pathé (en werd broodjeszaak uitgezet)

Ergün S., de verdachte van de moord op twee schoonmakers , heeft vrijdag lange tijd doorgebracht in de vestiging van Subway naast Pathé. Ook kwam hij vorige week dagelijks in een coffeeshop aan het Gedempte Zuiderdiep. Dat meldt het Dagblad van het Noorden .

Volgens een medewerkster van Subway kwam S. vrijdag meteen na openingstijd om 8 uur binnen. Hij bestelde een broodje, koffie en koekjes. ,,Hij was heel onrustig, zat voortdurend om zich heen te kijken en in zijn jaszak te voelen.’’

Witte plastic tas

Ergün S. had volgens de medewerkster, die niet met haar naam in de krant wil, een rugzak bij zich en een witte plastic tas. ,,Ook daarin zat hij vaak te graaien.’’ Ze vond hem een beetje ‘een raar figuur’. ,,Hij bleef hier maar zitten en heeft me de hele tijd lopen aanstaren. Om 13 uur hebben we hem de zaak uitgezet.’’

‘s Avonds rond een uur of zes keerde Ergün S. terug in de vestiging van Subway. ,,Weer bestelde hij een broodje. Na twee uur is hij weggegaan.’’ De witte tas liet hij achter. ,,Waarschijnlijk is hij die vergeten. Een collega die afsloot heeft de tas, waar allemaal rommel in zat, achter de zaak in een container gegooid.’’

Erg geschrokken

Het personeel van Subway aan het Gedempt Zuiderdiep is erg geschrokken. ,,Er komen hier wel vaker gekke mensen, dus er rinkelde niet meteen een belletje.’’Zondag na de moord is de politie langs geweest bij Subway. De plastic tas is uit de container gevist en aan de politie overhandigd.

Bij de Pathé-bioscoop in Groningen trekken bloemen veel bekijks. Voorbijgangers reageren ontdaan. Het blijkt dat Ergün S. zich sinds vorige week bovendien vaak heeft opgehouden aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

Volledig scherm © ANP

Winkeliers in de buurt herkennen hem van de foto die van hem is verspreid. Ook voor de Roemeense straatveger Mihai Cretu was hij geen onbekende. Volgens hem heeft Ergün S. een tekst in het Arabisch op een parkeerzuil tegenover Albert Heijn geschreven.

Dagelijks

Een medewerker van een coffeeshop in de Papengang zegt dat Ergün S. vorige week rond het middaguur dagelijks langskwam. ,,Dan kocht hij een zakje wiet en draaide hij een joint. Meestal bleef hij een uur of anderhalf uur hangen. Hij was erg in zichzelf gekeerd en gniffelde wat.’’

Hij rekende altijd contant af. ,,Dan haalde hij een wel een paar honderd euro aan papiergeld uit zijn zak en legde dat op tafel, terwijl hij op zoek was naar een euro.’’