Verdachte met nepvuurwapen aangehouden in school Haren

De melding over de verdachte situatie op de school werd serieus opgepakt, zegt de woordvoerder. De politie ging er direct op af en het Harens Lyceum werd tijdelijk ontruimd. De politie kon de verdachte daarna snel aanhouden. ,,De situatie was toen onder controle en de rust is snel wedergekeerd”, aldus de woordvoerder.

De melding over de verdachte situatie werd rond 12.00 uur gedaan. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en daar zit hij voorlopig nog vast. ,,We gaan met diegene in gesprek over de toedracht van het incident”, aldus de politie. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de verdachte, of waarom die een nepvuurwapen bij zich had.