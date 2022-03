Verdachte met nepwapen opgepakt na verdachte situatie bij school

Volgens Dagblad van het Noorden is het Harens Lyceum ontruimd, maar de politiewoordvoerder weet niet of dat klopt. “Wij zijn daar geweest en hebben direct geacteerd.” Of de verdachte in of buiten de school is aangehouden, weet de woordvoerder ook niet. Ook kan hij nog niks zeggen over de identiteit van de verdachte, of waarom die een nepvuurwapen bij zich had.