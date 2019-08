Vergevorderde plannen voor veerverbinding tussen Groningen en Schotland

Rietgedek­te woonboerde­rij in Biessum (Delfzijl) verwoest door brand

20 augustus Een rietgedekte woonboerderij aan de Ossenweg in Biessum (Delfzijl) is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Ook een auto die bij de boerderij stond en een schaftkeet zijn verbrand. Er raakte niemand gewond.