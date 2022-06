Vergrijzing in Oost-Groningen versterkt door trek uit randstad

Asielzoe­kers mogen langer in Leek en Groningen blijven

De 150 asielzoekers die worden opgevangen in de Topsporthal in het Groningse Leek mogen daar nog zeker een maand blijven. De locatie is tot half juli beschikbaar, meldt de Veiligheidsregio Groningen. Die was de afgelopen twee weken medeverantwoordelijk voor de crisisnoodopvang van mensen voor wie geen plek was in het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel. De verlenging moet helpen om de druk op Ter Apel te beperken.

14 juni