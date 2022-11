Verhoging grondwaterpeil ‘goed nieuws’ voor natuur, boeren in het noorden worden geraakt

Vandaag presenteert het kabinet een reeks maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Volgens de krant is een van die maatregelen het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden, waarbij met name boeren in het Groene Hart en het noorden en oosten van het land geraakt zullen worden. Het moet zorgen voor minder CO2-uitstoot; veen gaat rotten als het droger wordt en stoot dan broeikasgas uit. Ook moet het bodemdaling, en daarmee verzakking van huizen, tegengaan.

Op grote schaal

In de afgelopen vijf jaar verliepen vier zomers extreem droog. Onder meer door de lage grondwaterstanden hadden bossen en dieren het zwaar. ,,Er was sprake van verdroging en slechte waterkwaliteit, wat slecht is voor de biodiversiteit. Door te zorgen dat het grondwater hoger staat, hopen we dat planten- en diersoorten die in de knel zijn gekomen het makkelijker krijgen. Bepaalde soorten zouden ook weer terug kunnen keren.” En het lost nog een probleem op: het dringt de uitstoot van CO2 terug, ‘dat ook weer goed is voor het klimaat’. ,,Het heeft ook nog potentieel voordeel voor de waterkwaliteit. Bij de afbraak van veen komen allerlei voedingsstoffen vrij, die in water terechtkomen en waar de natuur last van heeft”, aldus de hydroloog.