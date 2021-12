Verpleegkundige knipt per ongeluk vingertopje baby af in Gronings ziekenhuis

Dit schrijft Dagblad van het Noorden. De baby lag aan een infuus dat met een spalkje vastzat aan het handje van de baby. Het spalkje was omwikkeld met leukoplast. Toen het verwijderen van het wondverband moeizaam ging, besloot de verpleegkundige deze met een verbandschaar los te maken. Hierbij nam ze per ongeluk het topje van een pink van het meisje mee.



,,Het zat extra stevig en was twee keer omwikkeld”, reageert de verpleegkundige, die al veertig jaar werkzaam is in het vak. De moeder van de baby diende na het incident een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Volgens haar is haar kind voor het leven verminkt. Nadat het vingertopje was afgeknipt, rende de moeder naar eigen zeggen gillend de gang op.



De verpleegkundige zegt meteen nadat ze in het vingertje had geknipt in shock te zijn geraakt. Ze schakelde collega's in, die het meteen van haar overnamen. Het topje werd gevonden en aan het pinkje gehecht, maar het bleek te laat. Het topje werd zwart en moest zes maanden later alsnog verwijderd worden.



Het Martini Ziekenhuis aanvaart aansprakelijkheid voor de gebeurtenis. De moeder zegt ‘een berisping’ op zijn plaats te vinden. Uiterlijk 14 januari volgt de uitspraak van het tuchtcollege.