Vijlbrief: 'Tot 6000 veilige huizen toch versterken bij extra gaswinning’

Het kabinet koerst erop de gaswinning in Groningen in 2023 of 2024 stop te zetten. Vijlbrief gaf eerder en meermaals aan dat het opendraaien van de Groningse gaskraan het ‘aller, allerlaatste redmiddel’ is. Hij wil de gaskraan niet verder opendraaien, ‘omdat het gevaarlijk is.’

Die boodschap heeft de staatssecretaris nu weer herhaald in NRC. Wel plaatst Vijlbrief daar een voorbehoud bij: ‘Alleen als er een veiligheidssituatie ontstaat die zo ernstig is dat je die kunt afwegen tegen de veiligheid van de Groningers - als we onze ziekenhuizen niet kunnen verwarmen of huishoudens niet meer kunnen koken - dan is extra gaswinning in Groningen een optie. Die lijn is in het kabinet al een aantal keren besproken.’