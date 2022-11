Vijlbrief verlengt subsidie voor wachtende Groningers

Relatief veel ernstige verkeerson­ge­val­len in Groningen en Drenthe

In 2021 werden in Nederland ruim 114.000 verkeersongevallen gemeld. Dat is een toename van 10,3 procent ten opzichte van 2020. In Noord-Brabant nam het aantal ongelukken in het verkeer zelfs toe met bijna 20 procent.

26 oktober