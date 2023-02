Vijlbrief verwacht ernstige uitkomst rapport gaswinning Groningen, eigen positie op de tocht

Toeschou­wers zien hoe schreeuwen­de verwarde man van dak Stadhuis Groningen wordt gehaald

Een man is eergister in de avond op het Stadhuis van Groningen geklommen. De politie, brandweer en ambulance rukten uit voor de mogelijk verwarde man die al schreeuwend op de vensterbank stond van de eerste verdieping. Vanwege het incident was een deel van de Grote Markt tijdelijk afgezet.