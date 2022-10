Vijlbrief wil makkelijker bezwaar Groningers bij schadebesluit

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) wil het makkelijker maken voor Groningers met aardbevingsschade om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Mensen die in bezwaar gaan vinden dat vaak erg intimiderend, ziet de bewindsman. Hij hoort veel klachten hierover van Groningers, zegt Vijlbrief tegen de parlementaire enquêtecommissie die zich over de gaswinning in Groningen buigt.

Mensen die bezwaar maken tegen zo’n besluit hebben het gevoel “tegen een soort wal van duurbetaalde advocaten” aan te lopen en geen kans te hebben om de bezwaarzaak te winnen. Het kabinet wil nu al regelen dat mensen zelf rechtsbijstand krijgen, en dus ook een advocaat aan hun zijde hebben. Maar Vijlbrief denkt erover verder te gaan. ,,Is dit wel passend in een systeem waarin mensen onrecht aangedaan is, door diezelfde staat”, vraagt de staatssecretaris zich af. De Staat heeft immers, net als de oliemaatschappijen, decennia geprofiteerd van de gaswinning.

Eerder zei Vijlbrief al dat hij sowieso een “veel losser model” wil onderzoeken voor de schadeafhandeling. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie noemde hij opnieuw het voorbeeld van verzekeraars, die ook in de meeste gevallen niet controleren. Ook tijdens andere openbare verhoren van de commissie kwamen de strenge regels rond schadevergoedingen en de beperkte bevoegdheden van het IMG al aan bod.

,,Als het nodig is om de wet daarvoor aan te passen, dan passen de wet daarvoor aan”, zei Vijlbrief over het nieuwe schadesysteem. Daarbij hoopt hij dus niet alleen dat het makkelijker wordt om bezwaar te maken, maar dat bezwaar ook minder vaak noodzakelijk is.

Begrip

De frustraties over het in bezwaar gaan, kreeg Vijlbrief van mensen uit de regio. De bewindsman zegt aan de kant van Groningen te willen staan, en wil dat ook laten zien door enkele dagen per maand niet in Den Haag, maar in die provincie te werken. ,,De gedachte was: ik moet daar zijn, omdat daar de enige plek is waar je enig begrip krijgt voor wat de mensen daar meemaken.” Dat is ook zo gebleken, zegt Vijlbrief tegen de commissie.

Hij voert daar per dag enkele gesprekken met mensen uit de regio. ,,Die gesprekken lopen altijd op dezelfde manier.” Mensen komen volgens hem “binnen met twee boodschappentassen met ordners” aan berichten tussen de mensen zelf en de instituties waar ze als gedupeerden mee in aanraking komen. De Groningers “beginnen dan meestal een verhaal waarbij je na 10 minuten al denkt: hoe is het mogelijk”, verzucht de staatssecretaris.