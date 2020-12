Vindicat-leden geschorst na feest zonder mondkapjes in partybus

Beelden van het feestje, waarop het er niet coronaproof aan toe ging, kwamen donderdag naar buiten via stadsblok Sikkom. Te zien zijn studenten die in de bus dicht op elkaar aan het dansen en zingen zijn, zonder mondkapje. Het zou gaan om leden van het Groninger Studentencorps Vindicat.

Volgens de woordvoerder van de burgemeester is er sprake van een “oerdomme actie”, die vermoedelijk niet van de vereniging is uitgegaan. “Net als dat de burgemeester niet alle inwoners aan een touwtje heeft, geldt dat ook voor de Senaat van Vindicat, die heeft niet alle leden aan een touwtje.” Er wordt in elk geval contact gezocht met de busmaatschappij uit Friesland en met Vindicat zelf. De woordvoerder wil niet vooruitlopen op mogelijke sancties.

Geschorst

De voorzitter van het bestuur van Vindicat, Wessel Giezen, zegt tegen Hart van Nederland dat het feestje inderdaad niet door de vereniging is georganiseerd. “Ik ben er piswoest over. Dit gaat tegen alle normen in. Ik snap niet hoe jij als alle horeca dicht is in zo’n bus kan stappen”, aldus Giezen in het nieuwsprogramma. Hij wijst erop dat de vijftien tot twintig leden die aan het feestje deelnamen, zowel mannen als vrouwen, voor een jaar zijn geschorst.

Het betreffende busbedrijf uit Franeker, Boostbussen, adverteert met ‘coronaproof tours door heel Nederland’. Achter de draaitafel staat een werknemer van Boostbussen, die niet ingrijpt.

Eigenaar Nico Kooistra bevestigt dat zijn bus vol zat met Groningse studenten. ,,Dit is niet goed gegaan. Niemand had een mondkapje op. Daar zijn we normaal wel heel scherp op. We organiseren meer van dit soort reizen, maar die gaan altijd volgens de maatregelen. Zo doen we een gezondheidscheck en we hebben dus de mondkapjesplicht. Dat is gisteravond even niet goed gegaan.”

Volledig scherm - © DvhN, video Sikkom