Vindicaters moeten Groningers excuses aanbieden voor breken corona-regels

,,We weten nog niet wat de straf wordt, maar duidelijk is wel dat ze diep door het stof moeten’’, zegt rector Floris Hamann bij wie woede en verbijstering om de voorrang vechten. Hij bespreekt de vervolgstappen met burgemeester Koen Schuiling. ,,Ik vind dat ze allemaal bij de burgemeester langs moeten gaan om hun excuses aan hem, maar ook aan de stad aan te bieden.’’

Straf Vindicaters nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk welke straf Vindicat de vijftien oplegt. ,,Ze zijn uit de vereniging verwijderd zolang het onderzoek loopt. Over een poos wordt duidelijk wat de straf wordt. Alle opties, ook royement, staan open. Ze hebben niet alleen de regels voor corona overtreden. Ook het imago van Vindicat is beschadigd terwijl we ontzettend hard hebben gewerkt om dit te verbeteren.’’

‘Ze hadden gewoon netjes ‘sorry’ moeten zeggen’

De vijftien kwamen vrijdagavond naar het verenigingsgebouw, hoewel dit vanwege de corona-maatregelen voor de leden is gesloten. Hamann: ,,Iemand, een hoge functionaris, had een sleutel bij zich. Het gaat om een jaarclub en ze dachten dat ze best wel even bij elkaar konden zitten als ze maar genoeg afstand hielden.’‘