Vissers doen laatste poging om bij Ameland vermist geraakt Duits meisje te vinden

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. ,,Als we vanavond voor de spiegel staan, hoeven we ons niet te schamen. Dan hebben we alles gedaan voor haar dat we konden doen. Het houdt natuurlijk een keer op’’, zegt de Groninger visser Johan Rispens uit Zoutkamp.

Er wordt ook gezocht op het wad

Hij is donderdagmorgen vroeg met een twintigtal collega’s uit Groningen, Friesland en Urk uitgevaren om nog één keer te proberen het stoffelijk overschot van het Duitse meisje te bergen. De reddingsdiensten hebben gisteren overigens besloten de zoektocht te staken.

Er wordt vandaag niet alleen op de Noordzee boven Ameland gezocht, maar ook op het wad onder het eiland. Ook de reddingsboot van Schiermonnikoog is van de partij, alsmede enkele particulieren.

Rispens zegt vernomen te hebben dat de ouders en het zusje van de Duitse nog steeds op Ameland zitten en vurig hopen dat het lichaam wordt gevonden. ,,Het is een verschrikkelijk drama voor die mensen.’’

Loos alarm

,,De kans dat we haar vinden is klein. Maar je weet het nooit, we proberen het gewoon. We denken dat ze nog ergens in de Noordzee boven Ameland ligt, vlakbij de plek waar ze zaterdagavond bij het zwemmen vermist raakte. Vanmorgen is er tijdens de zoektocht al een paar keer geroepen: jongens, kijk, daar drijft iets in zee. Maar dat bleek steeds loos alarm.’’

De zee is vandaag rustig en dat is wel goed nieuws, zegt de Zoutkamper garnalenvisser. ,,Maandag stond er erg veel deining en was het moeilijk in een goede linie te varen. We kunnen nu in elk geval goed zoeken.’’

Volledig scherm - © DvhN