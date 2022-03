Vluchtelingen opgevangen in hotels in Delfzijl en Appingedam

Verdachte met nepvuurwa­pen aangehou­den in school Haren

In een school in het Groningse Haren is vandaag iemand gearresteerd met een nepvuurwapen. De politie ging daarnaartoe na een melding over een verdachte situatie op de school aan de Kerklaan. De verdachte is iemand van buiten de school, dus het gaat niet om een leerling of leraar, aldus een politiewoordvoerder.

