VluchtelingenWerk: breng mensen Ter Apel naar opvang Oekraïners

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ook geen voorstander meer van de ,,gescheiden trajecten‘’, zo werd vorige week bekend. Bestuurder Milo Schoenmaker van het COA praatte toen met staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg over het feit dat er in Ter Apel asielzoekers op stoelen in de wachtruimte moesten overnachten, terwijl duizenden bedden bedoeld voor Oekraïners onbeslapen bleven. ,,Help ons daar dan mee‘’, zei Schoenmaker toen.

,,We zijn al geholpen als we deze plekken voor korte tijd in gebruik kunnen nemen voor niet-Oekraïners‘’, legt een woordvoerder van het COA nu uit. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen maximaal 2000 mensen worden opgevangen. De verwachting is dat er de komende tijd zo’n tweehonderd asielzoekers per dag naar Ter Apel komen, terwijl tegelijkertijd de uitstroom beperkt is.